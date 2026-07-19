Formula 1 Gp del Belgio | Antonelli re delle Ardenne Davanti a Leclerc e Verstappen Quarto Hamilton Kimi raggiunge Patrese

Da firenzepost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, la sesta vittoria in carriera, tornando al successo dopo una lunga gara. Ha tagliato il traguardo davanti a Leclerc e Verstappen. Hamilton si è piazzato quarto. Kimi Raikkonen ha raggiunto Patrese in termini di podi in carriera. La corsa è stata caratterizzata da una battaglia tra i piloti, con Antonelli che ha prevalso alla fine.

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Una battaglia! Ma alla fine Kimi Antonelli si proclama re delle Ardenne. Il pilota bolognese torna al successo nella gara lunga e conquista il Gp del Belgio, la sesta in carriera, allungando in classifica generale. E centrando un record: Antonelli, con sei vittorie, raggiunge Riccardo Patrese, secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari (13). Eguaglia anche stelle come Jacques Laffite, Jochen Rindt e Gilles Villeneuve al 46° posto di tutti i tempi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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