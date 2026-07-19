Formula 1 Gp del Belgio | Antonelli re delle Ardenne Davanti a Leclerc e Verstappen Quarto Hamilton Kimi raggiunge Patrese
Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, la sesta vittoria in carriera, tornando al successo dopo una lunga gara. Ha tagliato il traguardo davanti a Leclerc e Verstappen. Hamilton si è piazzato quarto. Kimi Raikkonen ha raggiunto Patrese in termini di podi in carriera. La corsa è stata caratterizzata da una battaglia tra i piloti, con Antonelli che ha prevalso alla fine.
Una battaglia! Ma alla fine Kimi Antonelli si proclama re delle Ardenne. Il pilota bolognese torna al successo nella gara lunga e conquista il Gp del Belgio, la sesta in carriera, allungando in classifica generale. E centrando un record: Antonelli, con sei vittorie, raggiunge Riccardo Patrese, secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari (13). Eguaglia anche stelle come Jacques Laffite, Jochen Rindt e Gilles Villeneuve al 46° posto di tutti i tempi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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