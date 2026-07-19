Nella gara di Formula 1 al circuito di Spa-Francorchamps, il pilota Antonelli ha concluso in prima posizione. Leclerc si è piazzato secondo, mentre Russell è stato costretto al ritiro. La corsa si è disputata oggi sul celebre tracciato belga, noto per le sue caratteristiche tecniche e per essere uno dei punti fermi del campionato mondiale di Formula 1. L'evento ha visto la partecipazione di diversi piloti, con alcuni ritiri e cambi di posizione durante la gara.

Oggi è andato in scena il GP del Belgio 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei grandi templi per la massima classe motoristica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nel circuito più lungo del calendario internazionale, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Kimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio, trionfando di forza al volante della Mercedes e riuscendo ad allungare in testa alla classifica del Mondiale, visto che il suo compagno di squadra George Russell è finito nella ghiaia nel corso del primo giro in seguito a un contatto con Lewis Hamilton e si è dovuto ritirare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Belgio 2026: Antonelli vince a Spa! Leclerc sul podio, Russell ritirato

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