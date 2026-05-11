Giovani | da elisir di rose e pet therapy di coppia da pilota droni a liquori eroici imprenditori agricoli under 40 in plenaria ad Arezzo
Ad Arezzo si è svolta una riunione con giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni provenienti da diverse regioni. Tra le iniziative presentate ci sono nuovi prodotti a base di rose, servizi di pet therapy di coppia, lanci di droni e liquori artigianali. Alla sessione hanno partecipato anche il delegato nazionale del settore. L'evento ha visto coinvolti giovani imprenditori che si sono confrontati sulle proprie attività e progetti.
Arezzo, 11 maggio 2206 – con delegato nazinoale Parisi. Dalla spinta del premio di primo insediamento per favorire nuovi insediamenti alla legge sulla multifunzionalità: temi, sfide e criticità irrisolte. Giovani, dinamici, digitali e green. Uno su quattro è laureato, uno su tre appartiene alla cosiddetta “prima generazione”. I giovani che hanno scelto di costruire il loro futuro nelle nostre campagne, spesso restando o tornando, hanno scelto prima di tutto uno stile di vita. I recenti bandi per...🔗 Leggi su Lanazione.it
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