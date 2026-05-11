Giovani | da elisir di rose e pet therapy di coppia da pilota droni a liquori eroici imprenditori agricoli under 40 in plenaria ad Arezzo

Ad Arezzo si è svolta una riunione con giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni provenienti da diverse regioni. Tra le iniziative presentate ci sono nuovi prodotti a base di rose, servizi di pet therapy di coppia, lanci di droni e liquori artigianali. Alla sessione hanno partecipato anche il delegato nazionale del settore. L'evento ha visto coinvolti giovani imprenditori che si sono confrontati sulle proprie attività e progetti.

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Arezzo, 11 maggio 2206 – con delegato nazinoale Parisi. Dalla spinta del premio di primo insediamento per favorire nuovi insediamenti alla legge sulla multifunzionalità: temi, sfide e criticità irrisolte. Giovani, dinamici, digitali e green. Uno su quattro è laureato, uno su tre appartiene alla cosiddetta “prima generazione”. I giovani che hanno scelto di costruire il loro futuro nelle nostre campagne, spesso restando o tornando, hanno scelto prima di tutto uno stile di vita. I recenti bandi per...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani: da elisir di rose e pet therapy di coppia, da pilota droni a liquori eroici, imprenditori agricoli under 40 in “plenaria” ad Arezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli: in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro Argomenti più discussi: Al via la stagione lirico-sinfonica 2026 dell'Ente De Carolis; Eugenio in Via Di Gioia: Torino perfetta per i live, ma senza spazi per gli artisti; Una favola di Elisir in scena a la Lunga gioventù; Flauto Magico, Don Carlo e Rigoletto: presentata la stagione 2026 dell’Ente Concerti di Sassari. STUDIO DENTISTICO IL MULINO S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com ShuDaiZi 2026 Mengku raw puer reddit