Malesseri generali a scuola e ragazzi in ospedale ad Arezzo | scatta l’allarme possibile spray urticante

Venerdì mattina all’interno di un istituto superiore nel centro storico di Arezzo si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Alcuni studenti si sono sentiti male, portando all’arrivo di sanitari del 118 e vigili del fuoco. In seguito, sono state segnalate anche presenza di un possibile spray urticante, che potrebbe aver causato i malesseri. La scuola è stata evacuata e sono in corso accertamenti sulle cause di quanto accaduto.

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