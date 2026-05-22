Malesseri generali a scuola e ragazzi in ospedale ad Arezzo | scatta l’allarme possibile spray urticante

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina all’interno di un istituto superiore nel centro storico di Arezzo si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Alcuni studenti si sono sentiti male, portando all’arrivo di sanitari del 118 e vigili del fuoco. In seguito, sono state segnalate anche presenza di un possibile spray urticante, che potrebbe aver causato i malesseri. La scuola è stata evacuata e sono in corso accertamenti sulle cause di quanto accaduto.

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L’episodio venerdì mattina all'istituto superiore Buonarroti Fossombroni, nel centro storico di Arezzo, dove sono intervenuti sanitari del 118 e vigili del fuoco. In 3 portati in ospedale, una ventina in tutto i minori interessati e soccorsi sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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