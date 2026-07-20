Durante i Mondiali, Rodri ha dichiarato di essere impressionato dall’operato di Aitana e di cercare di imitarla. In un momento chiave del torneo, l’ex centrocampista ha preso parola e ha condiviso questa ammissione. Prima di lui, un allenatore aveva previsto che al Mondiale si sarebbe visto il miglior Rodri.

Ad un certo punto di questi Mondiali, non ben definito ma cruciale, Rodri è salito in cattedra. Un certo Pep Guardiola lo aveva detto: “Al Mondiale vedremo il miglior Rodri”. Aveva ragione. E il miglior Rodri è la chiave del trionfo della Spagna. In campo ha dato una lezione a tutti i colleghi, anche fuori. Prima con il gesto, gentile ma risoluto, con cui ha allontanato Donald Trump per alzare al cielo la Coppa del Mondo circondato solo dai suoi compagni. Poi con la risposta che ha fornito alla calciatrice spagnola Aitana Bonmatí durante l’intervista per Dazn Spagna. Rodri, fascia da capitano al braccio, è stato il faro della Nazionale campione del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono impressionato da quello che sta facendo Aitana, sto cercando di imitarla”: l’ultima lezione di Rodri, MVP del Mondiale

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