Un nuovo capitolo si apre nel mondo del tennis, dove le vittorie di un giovane talento stanno suscitando reazioni contrastanti. Mentre alcuni commentatori trovano noioso il predominio di Sinner, altri si mostrano più entusiasti, lodando le sue performance. La discussione si concentra sulla differenza tra il dominio e la prevedibilità in campo, evidenziando come il giocatore stia consolidando la sua presenza nel circuito.

C’è una linea sottile che separa il dominio dalla prevedibilità. Ed è proprio su questo confine che si sta sviluppando il dibattito attorno a Jannik Sinner, sempre più padrone del circuito maschile. Le vittorie in serie dell’azzurro — reduce da cinque Masters 1000 consecutivi conquistati — rischiano di diventare quasi “normali” agli occhi del pubblico? Una riflessione emersa negli ultimi giorni nel mondo del tennis e rilanciata anche da Andy Roddick, che nel suo podcast ha respinto con decisione l’idea che il predominio di Sinner possa risultare noioso o dannoso per lo spettacolo. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso anche Greg Rusedski, ex numero 4 del mondo e oggi allenatore di Giovanni Mpetshi Perricard.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Greg Rusedski risponde a chi si annoia per le vittorie di Sinner: “Adoro vedere quello che sta facendo”

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