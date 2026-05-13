Durante una puntata di È sempre mezzogiorno, Belén Rodríguez ha parlato della sua vita e dei momenti difficili affrontati, spiegando di non essere alla ricerca di un partner e di sentirsi bene così. Ha aggiunto di aver lavorato vent’anni nel settore e di aver subito alcune ferite emotive, sottolineando di essere molto fragile. La showgirl si è aperta anche sulla sua esperienza personale, condividendo pensieri tra cucina e confidenze con la conduttrice Antonella Clerici.

Tra cucina e confidenze nel salotto di È sempre mezzogiorno, Belén Rodríguez si è raccontata ad Antonella Clerici. Un dialogo in cui la showgirl ha parlato della sua nuova fase di vita, tra la gestione dei figli, il lavoro e una ritrovata consapevolezza di sé. L’atmosfera si è subito fatta confidenziale e alla battuta della conduttrice sul suo essere “libera e bella”, Belén ha risposto con naturalezza: “Beh, diciamo di sì, due anni single ragazzi, un applauso, questo è un evento “. E la Clerici ha commentato: “Ma per tua volontà, diciamo anche questo, perché sennò sembra che una come te da sola sia una cosa fuori dal normale”. Alla domanda diretta sul cercare o meno un nuovo amore, Belen ha ribadito: “Non si trova niente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sto cercando il fidanzato, sto bene così. In vent’anni di carriera non hanno capito che io sono molto fragile. A volte mi hanno fatto male”: così Belén Rodríguez

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He abandoned her dying of cancer. After divorce, he knelt crying in regret.

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