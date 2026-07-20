Sonia Malavisi ha dichiarato di essere ora sia atleta che allenatrice. Ha spiegato che il trasferimento a Los Angeles dipenderà da vari fattori. La sua esperienza nel mondo dello sport si combina con il ruolo di allenatrice, una nuova sfida che dovrà imparare a gestire. L’intervista è stata trasmessa nel segmento Focus sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Alice Liverani.

Una nuova dimensione, che un’atleta di lungo corso come lei dovrà imparare a gestire. Sonia Malavisi è stata l’ultima ospite di Focus, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport condotto da Alice Liverani. L’azzurra specialista del salto con l’asta ha ripercorso la sua carriera, svelando anche di aver cambiato recentemente approccio alla disciplina complice un suo duplice ruolo da atleta e allenatrice. In primo luogo, la romana ha parlato del suo problema alla tibia, infortunio che ha segnato in modo indelebile la sua carriera: “ Il problema di questa tibia è che è stata una frattura da stress. Ho convissuto con questa frattura e ci ho pure saltato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sonia Malavisi: “Ora sono atleta e allenatrice. Los Angeles? Dipende da tante cose”

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