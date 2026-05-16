A Garlasco, un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario ha dichiarato di non considerarsi ancora una vittima, sottolineando che molte delle informazioni pubblicate sono diverse da come vengono riportate. Ha aggiunto di aver dimenticato alcuni dettagli delle notizie circolate, alcune delle quali, ascoltate più attentamente, sembrano ritrarre le sue parole in modo diverso. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di chiarimenti riguardo alle informazioni diffuse sui social e sui mezzi di comunicazione.

“Non mi ricordo neanche più tutto quello che è uscito, ma ne abbiamo sentite una marea di robe che sono uscite, poi vai a rivedere e sono diverse da come vengono riportate, o audio che, se ascoltati meglio, in realtà dimostrano che dicevo un’altra cosa”. Andrea Sempio nel corso di un’intervista andata in onda questa sera a Quarto Grado, su Rete4, è tornato sulle intercettazioni audio e sulle frasi ambigue che sono state captate dai Carabinieri di Milano che indagano sul nuovo filone d’inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia), dove lui è l’unico indagato. Procura che ha recentemente contestato un movente basato su avances sessuali di lui a Chiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Sempio: “Per ora non posso dire di essere una vittima. Sono uscite tante cose che sono diverse da come vengono riportate”

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Andrea Sempio: Per alcune persone Garlasco è una soap opera, indagano e mi seguono. Dna Chiarito

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