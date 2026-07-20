Nel sondaggio Swg, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione tra i partiti, ma con una leggera diminuzione dei consensi. Anche il Partito Democratico registra un calo nelle intenzioni di voto. Vannacci supera l’Alleanza Verdi e Sinistra, posizionandosi più in alto rispetto a quest’ultimo. La rilevazione è stata condotta per il Tg La7 e riguarda le preferenze degli elettori in vista delle prossime consultazioni politiche.

Si muovono gli equilibri del quadro politico fotografato dall’ultimo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto per il Tg La7. Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito del Paese, ma registra una lieve flessione, così come il Partito democratico. A guadagnare terreno sono invece il Movimento 5 Stelle e soprattutto Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci, che continua la sua crescita e supera Alleanza Verdi e Sinistra, modificando gli equilibri nella fascia centrale dello schieramento politico. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia perde lo 0,3% e si attesta al 26,9%, mantenendo comunque un ampio vantaggio sul Partito democratico, che lascia sul terreno lo 0,2% e scende al 21,1%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Thesocialpost.it - Sondaggio Swg, Fratelli d’Italia e Pd arretrano mentre Vannacci supera Alleanza Verdi e Sinistra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGI SHOCK SWG: I GIGANTI ARRETRANO, LUI AVANZA SENZA FRENI!

Notizie e thread social correlati

Sondaggio La7, Fratelli d’Italia e Pd arretrano: Vannacci accelera e raggiunge il 6%Nel nuovo sondaggio Swg diffuso dal Tg La7, il partito guidato da Roberto Vannacci ha raggiunto il 6%, segnando un aumento rispetto alle settimane...

Sondaggi, anche per Swg il “campo largo” supera la destra. Crescono Pd e 5 stelle, in calo Fratelli d’Italia e LegaSecondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Swg e diffuso dal TgLa7, il cosiddetto “campo largo” supera la destra nelle intenzioni di voto.

Temi più discussi: Sondaggio Tg La7, voto Meloni-Schlein-Conte: doppio flop oggi e Vannacci vola; Sondaggio politico di lunedì 13 luglio: come andrebbe se si votasse oggi; Sondaggi politici, crescono i partiti del centrodestra tranne la Lega sorpassata ancora da Vannacci; Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati.

Sondaggio del 20 luglio 2026. Cresce ancora Futuro Nazionale, che scavalca un partito. Calano PD e Fratelli d'Italia. x.com

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati reddit

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd calano. Vannacci supera AVS(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale ancora e supera Alleanza Verdi e Sinistra. Sono le novità del sondaggio Swg che ogg ... msn.com

Sondaggio politico di lunedì 20 luglio: come andrebbe se si votasse oggiL'orientamento di voto di questa settimana vede tornare in calo Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde lo 0,3%. Prosegue invece la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Van ... tg.la7.it