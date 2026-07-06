Sondaggio La7 Fratelli d’Italia e Pd arretrano | Vannacci accelera e raggiunge il 6%

Nel nuovo sondaggio Swg diffuso dal Tg La7, il partito guidato da Roberto Vannacci ha raggiunto il 6%, segnando un aumento rispetto alle settimane precedenti. Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano una diminuzione nei consensi, mentre gli altri principali partiti italiani mostrano lievi cali nelle intenzioni di voto. La rilevazione si concentra sulle preferenze degli elettori in vista delle prossime consultazioni politiche.

Il nuovo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto, diffuso per il Tg La7, registra un lieve calo per i principali partiti italiani, mentre continua la crescita di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci. Pur perdendo alcuni decimali, Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito del Paese con il 27,1% delle preferenze. In flessione anche il Partito Democratico, che scende al 21,5%, e il Movimento 5 Stelle, ora accreditato del 13,1%. A distinguersi è invece il partito fondato da Vannacci, che mette a segno l’incremento più consistente della settimana e consolida la propria crescita nei sondaggi. Il rilevamento... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo

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