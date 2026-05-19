Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Swg e diffuso dal TgLa7, il cosiddetto “campo largo” supera la destra nelle intenzioni di voto. Rispetto alla rilevazione dell’11 maggio, si registra un aumento nel consenso per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d’Italia e la Lega mostrano una diminuzione. I dati indicano una variazione nella distribuzione delle preferenze tra le principali forze politiche italiane, con il “campo largo” che si posiziona davanti alla coalizione di centrodestra.

Anche per Swg il “ campo largo ” mette il naso davanti al centrodestra. A dirlo, per la prima volta, è il sondaggio politico settimanale realizzato dall’istituto per il TgLa7: rispetto alla rilevazione precedente – 11 maggio – crescono Pd e Movimento 5 stelle, mentre calano Fratelli d’Italia e Lega. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% e scende al 28,5%, pur restando di gran lunga la prima forza: a oltre sei punti di distanza, infatti, inseguono i dem di Elly Schlein, che guadagnano un altro 0,2% e arrivano al 22,2. Terzo il M5s di Giuseppe Conte, che recupera il calo della scorsa settimana e sale al 12,5 (+0,3). Nel centrodestra guadagna un decimale Forza Italia, stimata al 7,6%, mentre ne perde due la Lega, al 6% tondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, anche per Swg il “campo largo” supera la destra. Crescono Pd e 5 stelle, in calo Fratelli d’Italia e Lega

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