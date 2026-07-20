Sondaggi Rocca è il governatore che cresce di più | sale al settimo posto
Il presidente della Regione Lazio ha registrato l’aumento più significativo nel gradimento tra i governatori italiani, salendo al settimo posto nelle ultime rilevazioni. I sondaggi mostrano un incremento rispetto alle rilevazioni precedenti, senza specificare le cifre esatte. La crescita si riferisce esclusivamente alla percezione pubblica nei confronti del governatore in carica. Nessuna altra informazione sui dati di altri candidati o sui motivi di questo incremento.
Roma, 20 luglio 2026 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, registra l’incremento più consistente nell’ultima rilevazione sul gradimento dei governatori italiani. Secondo il monitoraggio settimanale Trex1.000, realizzato da Lab21 per Affaritaliani tra il 1° e il 17 luglio 2026, Rocca guadagna 0,9 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Si tratta della crescita più marcata dell’intera classifica. Il presidente del Lazio sale così di due posizioni, raggiungendo il settimo posto con il 60,1% dei consensi. La classifica. In testa alla graduatoria si conferma il presidente del Veneto Alberto Stefani, con il 62,7%, in lieve calo rispetto al 62,9% registrato a maggio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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