Fedriga è il governatore più gradito Fico al quinto posto

Tra i presidenti di Regione, due esponenti del Nord e della Lega si distinguono per il livello di approvazione tra i cittadini. Uno di loro risulta essere il più apprezzato, mentre l’altro si colloca al quinto posto nella graduatoria generale. La classifica riflette le preferenze degli italiani nei confronti dei leader regionali, con variazioni di consenso che riguardano anche altri rappresentanti istituzionali. La rilevazione è basata sui sondaggi recenti e riguarda il grado di gradimento pubblico.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg all’ANSA. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. Dopo i primi cinque posti...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fedriga è il governatore più gradito, Fico al quinto posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Muore il generale Maurizio Stefanizzi, il cordoglio del governatore FedrigaIl governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del generale Maurizio Stefanizzi,... Questo Como è sempre più magico: ne rifila 3 anche al Lecce e vola al quinto postoGran partita del Como di Fabregas, che forte del vantaggio dei primi 45' di gioco, nel secondo tempo amministra il vantaggio senza affanno, sfiorando... Temi più discussi: 50mo Sisma: Fedriga-Riccardi, francobollo entra nella storia Paese; Occhiuto piace, è il terzo nella classifica dei governatori più apprezzati. Ai primi due posti Fedriga e Stefani · LaC News24; Fedriga, la forza dell’unità nel senso di comunità; Trieste, il governatore Fedriga accoglie il Trofeo del Giro d’Italia. Fedriga: «Incontrerò i vertici di Pallacanestro Trieste». E sull'ipotesi trasferimento a Roma...Il futuro societario della Pallacanestro Trieste tiene col fiato sospeso l'intera città e le istituzioni locali, pronte a chiedere delucidazioni sui piani a lungo termine del club. pianetabasket.com Fvg: Fedriga incontra l'Ambasciatrice franceseIl desiderio di intensificare le relazioni tra il Friuli Venezia Giulia e la Francia è emerso dall'incontro avvenuto a Trieste nel Palazzo della Regione tra il governatore Massimiliano Fedriga e l'amb ... 9colonne.it