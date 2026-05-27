Sondaggi politici dopo le elezioni comunali sale FdI | ma il partito di Vannacci è quello che cresce di più

Secondo i dati del sondaggio dell'istituto Only Numbers (Ghisleri), realizzato dopo le amministrative 2026, il centrodestra potrebbe guadagnare almeno 40 seggi in più in parlamento con la nuova legge elettorale, se si andasse al voto oggi. Ecco come sono cambiate le intenzioni degli italiani dopo le elezioni comunali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI Colpo di scena il Movimento 5 Stelle torna a crescere!

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Sondaggi politici, cresce FdI mentre Vannacci tocca il 4%: Lega e Forza Italia di nuovo appaiatiSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia registra un aumento nei consensi, mentre il partito di Vannacci raggiunge il 4%.

Temi più discussi: Sondaggi politici, centrodestra in discesa: per battere il campo largo deve allearsi con Vannacci o Calenda; Sondaggio politico Swg martedì 19 maggio 2026, centrodestra in calo con FdI e Meloni, avanzano Pd e M5S; Futuro Nazionale cresce: sondaggi al 4% e politici in fuga verso Vannacci; Regno Unito e UE: verso le elezioni di maggio 2026.

Sondaggi politici elettorali, l'ultima indagine su partiti e governo Meloni dopo le elezioni amministrative. Gli orientamenti di voto SWG per il TgLa7 x.com

Sondaggi politici, dopo le elezioni comunali sale FdI: ma il partito di Vannacci è quello che cresce di piùSecondo i dati del sondaggio dell'istituto Only Numbers (Ghisleri), realizzato dopo le amministrative 2026, il centrodestra potrebbe guadagnare almeno ... fanpage.it

Sondaggio politico: Fratelli d'Italia al 29%, Pd e M5S in caloDopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia in salita di mezzo punto, Pd in calo dello 0,2%, il M5S giù dello 0,8%. È questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio Only Numbers di Ales ... adnkronos.com