FdI crolla al 24,6%. Un dato così basso non si registrava da prima delle politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ha ormai superato il 7%. Il campo largo conferma il vantaggio sul cdx. Ecco l'ultimo sondaggio di Emg Different. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: CROLLO IMPROVVISO, UN PARTITO AFFONDA

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Temi più discussi: Sondaggi politici, boom per Futuro Nazionale, Fdi scivola al 27%: è il dato più basso da inizio legislatura; Ultimi sondaggi politici venerdì 17 luglio, Futuro Nazionale di Vannacci stacca Salvini: FdI e Meloni crollano; Sondaggi politici, tutto il centrodestra perde voti: Vannacci davanti alla Lega, il campo largo allunga; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è ai minimi e anche la fiducia in Meloni crolla: chi vince le elezioni.

Sondaggi politici, FdI crolla sotto il 25%, Vannacci vola: Futuro Nazionale sfonda il 7%Fratelli d'Italia crolla sotto il 25%, al 24,6%. Un dato così basso non si registrava da prima delle ultime politiche, nel 2022. Non si ferma l'ascesa di Roberto Vannacci. Il boom di consensi porta Fu ... fanpage.it

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