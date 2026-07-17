Ultimi sondaggi politici venerdì 17 luglio Futuro Nazionale di Vannacci stacca Salvini | FdI e Meloni crollano

Da virgilio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 17 luglio, i sondaggi politici mostrano un sorpasso di Futuro Nazionale di Vannacci rispetto alla Lega di Salvini. Fratelli d’Italia e Meloni registrano un calo significativo, mentre il partito di Vannacci si attesta davanti alla Lega. Altre forze politiche come il Pd di Schlein e il M5S di Conte sono anch’esse presenti nelle rilevazioni, con percentuali di voto che variano. I dati riflettono le preferenze degli italiani in questa data.

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