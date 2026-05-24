La Polizia Postale ha segnalato una campagna di phishing in corso in Italia, che utilizza messaggi falsi per truffare gli utenti. La truffa si presenta come un messaggio proveniente da un mittente ufficiale, ma è tutto falso. L'obiettivo è indurre le persone a fornire dati personali o bancari. La polizia invita a diffidare di messaggi sospetti e a non cliccare su link o allegati provenienti da fonti non verificabili.

La Polizia Postale ha lanciato un nuovo avviso di sicurezza informatica riguardo a una campagna di phishing che sta circolando in queste ore in tutta Italia. I messaggi incriminati si spacciano per comunicazioni ufficiali delle aziende di trasporto pubblico — in particolare Atm di Milano e Atac di Roma — e tentano di spingere gli utenti a cliccare su link malevoli, facendo leva sulla paura di ricevere una sanzione pecuniaria. Lo schema seguito dai truffatori ricalca quello già visto in occasioni analoghe, come le frodi legate al mancato pagamento del pedaggio autostradale o alle false notifiche di PagoPa. Il pretesto utilizzato questa volta... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rischio multa”. Arriva la nuova truffa in Italia: “Quel messaggio da loro”. Attenzione, è tutto falso

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