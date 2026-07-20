Riciclava il denaro della Mala del Brenta | condannato confiscati beni per due milioni di euro

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato per riciclaggio di denaro proveniente dalla Mala del Brenta. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni per circa due milioni di euro. L’indagine, condotta con la procura di Venezia, ha portato all’identificazione di flussi finanziari illeciti e al sequestro di proprietà riconducibili all’imputato. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha attestato il coinvolgimento nell’attività di riciclaggio.