Riciclava il denaro della Mala del Brenta | condannato confiscati beni per due milioni di euro
Un uomo è stato condannato per riciclaggio di denaro proveniente dalla Mala del Brenta. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni per circa due milioni di euro. L’indagine, condotta con la procura di Venezia, ha portato all’identificazione di flussi finanziari illeciti e al sequestro di proprietà riconducibili all’imputato. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha attestato il coinvolgimento nell’attività di riciclaggio.
FIRENZE – Nell’ambito di attività di indagine svolta con la pocura della Repubblica di Venezia, militari del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Finanzieri dei Comandi Provinciali di Venezia e Firenze, hanno eseguito u n’ordinanza applicativa di confisca nei confronti di un soggetto, condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo dell’associazione criminale di stampo mafioso, denominata Mala del Brenta. Le indagini, a suo tempo condotte dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, scaturirono dalle dichiarazioni di Felice Maniero, ex capo della citata associazione criminale e consentirono di individuare la destinazione dei proventi illeciti dei reati commessi dall’associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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