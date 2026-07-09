Il Tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dall'accusa di bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari legati al fallimento della società Anyaquae. L'uomo, attualmente in una struttura di ricovero per depressione, è stato riconosciuto incapace di partecipare al processo. La decisione riguarda la sua incapacità di sostenere il procedimento legale.

Felice Maniero - depresso e ricoverato in una struttura - esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Anyaquae. Il Tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. Il giudice Luca Tringali ha accolto la linea difensiva sostenuta dall'avvocato Rolando Iorio. La difesa aveva prodotto consulenze e perizie per dimostrare l'impossibilità di Maniero di partecipare al processo. L'ex capo della Mala del Brenta, 71 anni, era imputato insieme al figlio di 44 con l'accusa di aver distratto dal patrimonio della società beni per centinaia di migliaia di euro e di aver occultato i libri e le scritture contabili. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta prosciolto da un'accusa di bancarotta: «È incapace di stare a processo»

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Felice Maniero, da superboss alla casa di cura: «Fare il criminale non conviene»

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L'ex boss Felice Maniero prosciolto da un'accusa di bancarotta. Il procedimento procede invece nei confronti del figlio #ANSA x.com

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