Il nuovo piano di raccolta rifiuti a Monte San Savino

Il Comune di Monte San Savino ha annunciato un nuovo piano di raccolta rifiuti, che sarà implementato nelle prossime settimane. L’amministrazione comunale ha collaborato con l’Ato Rifiuti per definire le modalità di distribuzione e gestione delle aree di raccolta. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso una nota stampa, in cui si specificano le date di avvio e le principali novità del sistema. Nessun dettaglio sui costi o sui possibili cambiamenti nelle tariffe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 8 maggio 2026 – L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino, assieme all’ Ato Rifiuti ed a Sei Toscana, sta elaborando un nuovo piano raccolta rifiuti per l’intera area comunale che dovrebbe portare al superamento della raccolta porta a porta in alcune parti del comune ed arrivare alla tariffa puntuale. L’operazione interesserà circa il 40% del territorio c omunale con il passaggio alla raccolta stradale nelle aree a più elevata densità abitativa, tramite postazioni con moderni cassonetti attivabili con apposita tessera. Al riguardo il Sindaco Gianni Bennati, che segue direttamente l’operazione, ha precisato: “il superamento della raccolta porta a porta è un impegno che noi abbiamo assunto fin dalla campagna elettorale, ma che soltanto ora può trovare applicazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo piano di raccolta rifiuti a Monte San Savino Notizie correlate Monte San Savino, pronto un nuovo piano per la raccolta rifiutiL’amministrazione di Monte San Savino, assieme all’Ato Rifiuti e a Sei Toscana, sta elaborando un nuovo piano raccolta rifiuti per l’intera area... Apre un nuovo stabilimento industriale a Monte San SavinoLa Italfimet, azienda aretina specializzata in soluzioni galvaniche, ha avviato l’attività nel suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italfimet lancia la quarta azienda. Nuove assunzioni e mercati nel programma di espansione; Apre un nuovo stabilimento industriale a Monte San Savino; Traffico in A1 deviato in Toscana per incidente, Tir ha perso carico; Incidente sull’A1 tra Chiusi e Monte San Savino: muore a 25 anni Pietro Bellato. Il nuovo piano di raccolta rifiuti a Monte San SavinoPorterà al superamento della raccolta porta a porta in alcune parti del comune per arrivare alla tariffa puntuale ... lanazione.it Apre un nuovo stabilimento industriale a Monte San SavinoNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... arezzonotizie.it C’è fermento a Monte San Savino in vista della sfida di domenica, che si giocherà a Montevarchi, tra la Sansovino ed il Grassina. I ragazzi del Gruppo Ultras 1929 chiamano tutti a sostenere gli arancioblé nell’ importante sfida del Brilli Peri #calciodilettanti - facebook.com facebook