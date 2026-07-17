Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno, nel Savonese, dopo essere stato folgorato mentre utilizzava un'attrazione chiamata “calciometro”. La vittima ha subito la scarica elettrica mentre era sul gioco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

Tragedia ieri sera al luna park di Spotorno, nel Savonese, dove un 15enne è morto dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un “calciometro”, un'attrazione del parco giochi. Il giovane, soccorso con un'ambulanza del 118, è arrivato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Dopo circa due ore di manovre rianimatorie, i medici hanno dichiarato il decesso. La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per omicidio colposo contro ignoti. L'impianto è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti da parte della polizia, cui sono affidate le indagini. “La chiusura è un atto dovuto finché non comprendiamo la dinamica dell'incidente e le condizioni di sicurezza”, ha spiegato il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spotorno, tragedia al luna park. Un 15enne muore folgorato da un gioco

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SPOTORNO, tragedia al LUNA PARK: 15enne MUORE FOLGORATO mentre gioca al Tira pugni

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LA TRAGEDIA - Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park a Spotorno ift.tt/03NZHrJ x.com

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