Un ragazzo di 15 anni è deceduto giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dopo essere stato colpito da una scarica elettrica durante un gioco. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La vittima è stata trovata a terra, e sono stati chiamati i servizi di emergenza che hanno tentato di rianimarlo senza successo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scossa elettrica e il disperato tentativo dei soccorritori. Una tragedia ha sconvolto il luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nella serata di giovedì 16 luglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasferito in condizioni gravissime all’ ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato a lungo di salvarlo. Nonostante oltre due ore di manovre di rianimazione, per il ragazzo non è stato possibile fare nulla: il decesso è stato constatato poco dopo il ricovero. Il giovane sarebbe stato colpito da una scarica mentre giocava al tirapugni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato durante un gioco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di SpotornoUn ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato.

**Savona: folgorato al Luna Park, 15enne di Saronno muore in ospedale**Un ragazzo di 15 anni di Saronno è deceduto all'ospedale San Paolo di Savona, dove era stato ricoverato dopo essere stato folgorato mentre si trovava...

Temi più discussi: Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato; Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al Tira pugni; Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno; Riccione, torna il Summer Park Fest: una serata al Luna Park all'insegna dell'inclusione.

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco x.com

Folgorato al luna park, muore quindicenne: la tragedia a SpotornoTragedia a Spotorno: un quindicenne folgorato al luna park muore in ospedale. Inutili i soccorsi, verifiche in corso per chiarire la dinamica. ilsecoloxix.it

Savona, 15enne muore folgorato al luna park di SpotornoTragedia giovedì sera all'interno del luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto folgorato. La dinamica è ancora da ... lapresse.it