Sinner supera Hewitt | 81ª settimana da numero uno nel ranking ATP

Jannik Sinner ha iniziato la sua 81ª settimana come numero uno nel ranking ATP, superando così il record precedente di Lleyton Hewitt. La posizione di testa nel ranking ATP rappresenta un risultato importante nel circuito professionistico. Il giocatore italiano ha raggiunto questa tappa mantenendo la prima posizione per un periodo prolungato. La classifica ATP viene aggiornata settimanalmente sulla base dei punti accumulati nei tornei ufficiali.

Jannik Sinner Raggiunge un Nuovo Traguardo nel Ranking ATP. ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha avviato la sua 81esima settimana come numero 1 del ranking ATP, un risultato straordinario che lo ha portato a superare Lleyton Hewitt. In questo modo, il talento altoatesino diventa il decimo giocatore della storia a trascorrere così tanto tempo in cima alla classifica dal suo avvio nel 1973. La Situazione del Tennis Italiano. Il tennis italiano continua a brillare con ben otto rappresentanti nella Top 100 e sedici nella Top 200 del ranking ATP. Matteo Arnaldi, dopo aver raggiunto i quarti di finale a Umago, è risalito alla posizione 33. Lorenzo Sonego, grazie agli ottavi di finale a Gstaad, guadagna sei posti e si posiziona al numero 77, tornando così tra i primi 80 giocatori al mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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