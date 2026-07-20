Jannik Sinner ha raggiunto l’81ª settimana da numero uno nel ranking ATP, superando il record di Borg e avvicinandosi a quello di Agassi. Nonostante non abbia disputato partite recenti, la sua posizione in classifica si è mantenuta stabile. Dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner ha confermato la leadership mondiale, rimanendo in vetta con 13 settimane consecutive.

Jannik Sinner continua a scrivere record, anche in settimane in cui non gioca. Dopo la vittoria a Wimbledon, l'azzurro ha confermato la leadership della classifica Atp, con 13.450 punti. Ciò vuol dire che l'altoatesino vanta ben 4.970 punti di vantaggio sulla seconda posizione occupata da Alexander Zverev, che ha sconfitto nella finale dei Championships. E questa settimana segna l'81ª per il giocatore italiano da n.1 del mondo, superando le 80 che aveva fatto segnare a suo tempo Lleyton Hewitt. L'australiano, grande protagonista nei primi anni 2000, era riuscito a trascorrerne 75 consecutivamente. Sinner invece, dalla prima volta a giugno 2024, ha avuto delle "interruzioni" per mano di Carlos Alcaraz, con il suo record consecutivo che al momento è di 65 settimane, da giugno 2024 a settembre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, è l'81ª settimana da numero 1: nel mirino ci sono Borg e Agassi

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