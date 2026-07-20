Ranking ATP Sinner da record | 81ª settimana da numero 1 e Hewitt superato

Da sportface.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha raggiunto l’81ª settimana da numero 1 nel ranking ATP, superando il record di Hewitt e entrando nella top ten dei giocatori con più settimane in vetta dal 1973. Attualmente, otto italiani sono tra i primi 100, con Cobolli in nona posizione.

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Il fuoriclasse altoatesino entra nella top ten dei giocatori con più settimane in vetta dall’introduzione del ranking computerizzato. Otto italiani tra i primi 100: Cobolli resta nono. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. L’altoatesino comincia la sua 81ª settimana da numero 1 del ranking ATP e supera Lleyton Hewitt, entrando così nella top ten dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta alla classifica da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, nel 1973. La nuova classifica non presenta variazioni nella top ten, con Sinner ancora davanti ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Resta tra i migliori dieci anche Flavio Cobolli, stabile al nono posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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