Quante settimane da n1 per Jannik Sinner? Entra nella top10 di sempre | Agassi e Borg prossimi obiettivi

Carlos Alcaraz non giocherà almeno fino a Cincinnati, saltando anche Montreal. Jannik Sinner, grazie ai punti accumulati, sale nel ranking e diventa tra i primi dieci di sempre. Da lunedì 13 luglio, Sinner sarà al decimo posto, superando l’iberico. Nel frattempo, Zverev si avvicina al secondo posto, pronto a scavalcare Alcaraz.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso: l’iberico ormai ha lasciato scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP ed a partire da domani, lunedì 13 luglio, verrà scavalcato dal tedesco Alexander Zverev al secondo posto. Con il tennista iberico out per almeno un altro mese, infatti, non soltanto il teutonico lo ha già scavalcato alla piazza d’onore della classifica mondiale, ma diventa matematicamente il giocatore che prima potrà mettere in discussione il numero 1 ATP di Jannik Sinner. Se da una parte, infatti, Alcaraz certamente non potrà scavalcare Sinner... 🔗 Leggi su Oasport.it

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