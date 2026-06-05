Sinner la sentenza di Agassi | Non ci sono scuse non può crollare così

Da webmagazine24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – "Non ci sono scuse". Andre Agassi non fa sconti a Jannik Sinner dopo il clamoroso k.o. incassato dal numero 1 del mondo al secondo turno del Roland Garros. L'azzurro è crollato fisicamente contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo: avanti 5-1 nel terzo set, dopo aver vinto i primi 2, Sinner si è spento ed. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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