Sinistra incapace di capire l' Italia L’impunità provoca sempre più sdegno

Un sondaggio di Antonio Noto per il Giornale mostra che l’elettorato di sinistra ha opinioni diverse dai leader di Pd e 5 Stelle sulla vicenda Roggero. L’impunità alimenta crescente scontento tra gli elettori, che considerano questa situazione come causa di sdegno. La percezione è che la sinistra fatichi a comprendere le dinamiche politiche italiane, evidenziando una distanza tra il consenso popolare e le scelte dei rappresentanti politici.

Ha letto il sondaggio realizzato da Antonio Noto per il Giornale. E non si dimostra affatto sorpreso. Sulla vicenda Roggero l’elettorato di sinistra ha idee e giudizi diversi rispetto a quelli espressi dai leader politici di Pd e 5 Stelle. Luca Ricolfi, sociologo, politologo, autore di numerosi libri di grande impatto sull’opinione pubblica, è senz’altro la persona giusta cui rivolgersi per interpretare queste contraddizioni. Professore, se l’aspettava? «Sì, abbastanza, ma ero curioso di conoscere con precisione le proporzioni del sostegno a Roggero. Però mi hanno colpito due cose. Innanzitutto, lo scarto fra la percentuale di cittadini che è contraria ai risarcimenti (75%), e quella che trova troppo severa la sentenza (56%), personalmente mi aspettavo maggiore comprensione per il gesto del gioielliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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