L’Italia gli italiani e la sinistra | se l’oikofobia va sempre di moda

Il 10 giugno è stato pubblicato un articolo che analizza il rapporto tra Italia, italiani e sinistra, sottolineando come l’oikofobia, ovvero il timore o rifiuto del proprio ambiente, sia un tema ricorrente. Il testo evidenzia come nel dibattito pubblico si parli spesso di contraddittorio, uno dei pilastri di un sistema democratico, ma senza approfondire le modalità di applicazione concreta. La riflessione si concentra inoltre sulle dinamiche culturali e politiche legate a questo fenomeno.

Roma, 10 giu – In linea (molto) teorica uno dei fondamenti di un sistema che si vorrebbe realmente democratico è conosciuto con il nome di contraddittorio. Ovvero la possibilità pratica di mettere a confronto due o più opinioni discordanti. Magari anche inconciliabili tra loro. Uno strumento che, se utilizzato a dovere, potrebbe davvero trasformare l’esercizio numerico del potere – banalmente, avere la maggioranza dei voti – in un sistema partecipativo e critico. Non ditelo però alla sinistra: a Cesena, città rossa per certificazione elettorale, è bastato un semplice lenzuolo appeso dalle finestre nell’ ultimo giorno di scuola a scatenare un putiferio che nel giro di pochi giorni si è già trasformato in gogna mediatica. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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