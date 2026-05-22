Durante una trasmissione televisiva, uno dei protagonisti ha accusato un altro di aver coinvolto arbitraggi e presunti furti, sostenendo che si dovrebbe invece concentrarsi sul calcio vero. La risposta non si è fatta attendere, con l’accusato che ha rimarcato come l’altro indossasse abiti non suoi. La discussione, ambientata negli studi di “7Gold”, ha riacceso le tensioni già alte, con riferimenti frequenti a Calciopoli, un tema che continua a dividere gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Negli studi di “7Gold” gli animi sono sempre caldi e anche l’altra sera c’è stata una discussione per Calciopoli, che non passa mai di moda. Mentre il giornalista juventino Claudio Zuliani, terminava il suo discorso molto accolorato, il collega interista Roberto Scarpini gli lanciava una frecciata: “Quando c’è da parlare di furti, di sviste e . L'articolo Scarpini provoca Zuliani: “Quando c’è da parlare di arbitri e furti, è il n° 1, di calcio invece dovete capire.” La replica: Indossi roba che non è tua e quindi.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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