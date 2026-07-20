Articolo in aggiornamento Dal tardo pomeriggio di oggi, a Bologna, centinaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la Polizia e contro lo Stato per la morte di Abderrahim Fakir, che ha perso la vita durante un arresto. Al termine del discorso tenuto in Piazza del Nettuno dalla nipote di Fakir, i manifestanti si sono spostati in corteo davanti alla prefettura dove era schierato un ingente numero di poliziotti in assetto antisommossa. I cori sono sempre gli stessi, da “tout le mond detest la police” ad “assassini”, rivolto verso le forze dell’ordine. Il corteo è poi ripartito e il rischio di scontri è altissimo in città: a un certo punto, sotto la prefettura, la prima fila dei manifestanti è entrata in contatto con gli agenti che hanno risposto con gli sfollagente per alleggerire la pressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinistra in corteo per Fakir. Insulti alla polizia: "Assassini". Momenti di tensione sotto la Prefettura, gli agenti usano idranti e lacrimogeni

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