Verso il corteo per la remigrazione alta tensione a Roma Scritte sotto casa di un militante di sinistra

A Roma si registrano tensioni in vista del corteo organizzato dal comitato per la remigrazione, previsto il 13 giugno. Nel frattempo, sono state trovate scritte sotto casa di un militante di sinistra. L’evento principale prevede la partecipazione di gruppi come CasaPound, patrioti di Brescia e skinhead veneti, che si riuniranno nella capitale per sostenere una proposta di legge che riguarda l’espulsione degli stranieri.

Cresce la tensione a Roma in vista del corteo organizzato dal comitato per la remigrazione. Il 13 giugno CasaPound, i patrioti di Brescia e gli skinhead veneti si ritroveranno nella Capitale per l'evento “clou” della campagna di raccolta firme a favore di una legge sull'espulsione degli stranieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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