Suona l’allarme e poi? Come funziona e cosa cambia con un sistema di allarme professionale

Un sensore si attiva e, in pochi secondi, scatta l’allarme. La differenza tra un sistema di allarme professionale e uno domestico sta in ciò che accade dopo: il sistema professionale può intervenire, gestendo l’emergenza fino alla risoluzione. I dispositivi stessi sono simili, ma le funzioni cambiano: alcuni inviano solo notifiche, altri attivano azioni automatiche o coinvolgono le forze dell’ordine. La risposta tempestiva dipende dal livello di automazione del sistema installato.

Un sensore si attiva. Nei secondi che seguono, la domanda che conta davvero non è “che dispositivo ho installato?”, ma “cosa succede adesso?”. È qui che si gioca tutto: tra un sistema che si limita a mandare una notifica e uno che gestisce l’emergenza fino alla sua risoluzione, la differenza non è nei sensori. È in quello che accade dopo. Cosa succede quando scatta un allarme. Prima di acquistare un sistema di sicurezza, ci si concentra spesso su sensori, telecamere e funzionalità dell’app. Molto meno spesso ci si chiede chi riceverà il segnale, chi verificherà se il pericolo è reale e chi interverrà. Nei sistemi fai-da-te o smart home, queste responsabilità ricadono quasi interamente sull’utente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Allarme filare o wireless La scelta che cambia tutta la sicurezza di casa

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