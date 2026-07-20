Singapore Airlines celebra 20 anni di voli a Malpensa

Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Singapore Airlines ha festeggiato i 20 anni di voli diretti tra Singapore e l’aeroporto di Malpensa. La compagnia, considerata la più premiata al mondo, ha mantenuto questa rotta dal 2003, offrendo collegamenti regolari tra i due hub. La celebrazione ha coinvolto operazioni speciali e iniziative a bordo, con l’obiettivo di ringraziare i passeggeri e celebrare due decenni di collegamenti diretti.

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Singapore Airlines, attualmente la compagnia aerea più premiata al mondo, ha celebrato il 20° anniversario del collegamento diretto tra Singapore e Milano Malpensa, una storia iniziata il 20 luglio 2006, quando lanciò la rotta Milano–Singapore con il volo inaugurale in partenza da Malpensa operato con un Boeing 777-200ER e da allora ha rafforzato i legami commerciali, turistici e culturali tra Italia, Milano, Singapore e la regione Asia-Pacifico. La rotta, lanciata con tre voli settimanali, fin dall’inizio è stata accolta con favore dal mercato tanto che nel corso degli anni la compagnia aerea ha ampliato progressivamente le operazioni per rispondere alla crescente domanda e oggi opera con frequenza giornaliera dallo scalo intercontinentale gestito da Sea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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