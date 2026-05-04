Lot Polish Airlines 60 anni in volo a Malpensa

LOT Polish Airlines ha festeggiato i 60 anni di voli tra Milano e Varsavia, con il primo volo partito il 2 maggio 1966. Attualmente, la compagnia offre due voli al giorno tra l’aeroporto di Milano Malpensa e quello di Varsavia. La rotta è stata mantenuta in servizio per tutto questo tempo, con continuità e aggiornamenti nel tempo. La compagnia ha operato regolarmente su questa tratta negli ultimi sei decenni.

La compagnia aerea iniziò i collegamenti con Varsavia il 2 maggio 1966 e oggi opera con due frequenze giornaliere. Negli ultimi 25 anni effettuati oltre 44.000 voli su questa tratta trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri LOT Polish Airlines celebra 60 anni di collegamenti tra Milano e Varsavia con il primo decollo avvenuto il 2 maggio 1966 per arrivare, oggi, alle due frequenze giornaliere operate da e per aeroporto di Milano Malpensa. Negli ultimi 25 anni la compagnia aerea ha effettuato oltre 44.000 voli su questa tratta, coprendo quasi 50,6 milioni di chilometri in oltre 80.000 ore di volo e trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lot Polish Airlines, 60 anni in volo a Malpensa Notizie correlate Leggi anche: Lot Polish Airlines debutta al Marconi Malpensa, decolla il nuovo volo da Milano a Seoul di Asiana AirlinesIl collegamento con la capitale della Corea del Sud è operativo tre volte a settimana con Airbus A350 e rafforza le rotte intercontinentali offerte... Altri aggiornamenti Lot Polish Airlines, 60 anni in volo a MalpensaLa compagnia aerea iniziò i collegamenti con Varsavia il 2 maggio 1966 e oggi opera con due frequenze giornaliere. Negli ultimi 25 anni effettuati oltre 44.000 voli su questa tratta trasportando più d ... ilgiornale.it Lot e i 60 anni della Milano-Varsavia: oggi sulla rotta vengono operati due voli giornalieriLot Polish Airlines festeggia i 60 anni di collegamenti tra Milano e Varsavia: il primo volo tra le due città è decollato infatti il 2 maggio 1966 e oggi ... travelquotidiano.com