Silvia Azzoni, prima ballerina del Balletto di Amburgo dal 2001, ha fondato una compagnia di danzatori over 40. La coreografa ha spiegato che l'ispirazione per il progetto deriva dall'instabilità di Venezia e dall'acqua di porta, che le rilascia sensazioni di libertà. La sua passione per la danza è iniziata in giovane età e si è consolidata nel tempo, mantenendo vivo l'interesse per le performance anche dopo molti anni di carriera.

Con la danza, dice, è stato «amore a prima vista». Un amore cominciato quando era piccola e che continua ancora oggi che Silvia Azzoni, torinese, dal 2001 è prima ballerina del Balletto di Amburgo. «La mia routine è la stessa di quando avevo 20 o 25 anni - racconta - mi sveglio e vado a fare gli esercizi che faccio da anni, fondamentali per tenere il corpo in forma, e poi vado alle prove: ogni giorno fino a 5 ore senza le quali non avrei la condizione fisica che ho. Questa rimane per me la mia quotidianità e mi dà sempre gioia: il corpo soffre di più di quando avevo vent’anni, ma se metto da parte i problemi fisici e mi lascio trasportare, riesco ancora a ritrovare il piacere di danzare». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Silvia Azzoni e la compagnia di danzatori over 40: «Ispirati dall'instabilità di Venezia, l'acqua di porta e ti rilascia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una nuova compagnia aerea prende il volo dall'aeroporto di VeneziaUna compagnia aerea tedesca ha avviato i nuovi collegamenti dall’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Da Atwood a Miller, tutti i romanzi ispirati dall’Odissea e dall’IliadeNumerosi romanzi contemporanei si sono ispirati ai poemi omerici, come l’Odissea e l’Iliade.

Si parla di: Al via la Biennale Danza 2026: Time Does Not Exist.

Silvia Azzoni e la compagnia di danzatori over 40: Ispirati dall'instabilità di Venezia, l'acqua di porta e ti rilasciaLa prima étoile del Balletto di Amburgo sarà al Festival Internazionale di Danza della Biennale. Con lei il gruppo di ballerini maturi di WINNDance ... corrieredelveneto.corriere.it

Silvia Azzoni, principal dell’Hamburg Ballett/ Con il duro lavoro si ottiene tuttoChi è Silvia Azzoni, Principal dell’Hamburg Ballett, tra le ballerine di Roberto Bolle - Danza con me. Con Dragica Zach la sua la crescita artistica. Ha ottenuto diversi riconoscimenti. Silvia ... ilsussidiario.net