Una nuova compagnia aerea prende il volo dall' aeroporto di Venezia
Una compagnia aerea tedesca ha avviato i nuovi collegamenti dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. La compagnia ha inaugurato ufficialmente le rotte, ampliando così l’offerta di voli disponibili nella struttura veneziana. L’evento segna l’avvio di questa nuova operazione, con i primi voli già in programma. La compagnia continuerà a operare su specifiche tratte, rafforzando la presenza nel territorio.
Condor, compagnia aerea tedesca, inaugura ufficialmente i collegamenti dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. I voli per Francoforte, già operativi dal 1° maggio, sono stati celebrati oggi con un evento presso lo scalo lagunare.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’avvio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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