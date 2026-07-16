Da Atwood a Miller tutti i romanzi ispirati dall’Odissea e dall’Iliade

Notizia in breve

Numerosi romanzi contemporanei si sono ispirati ai poemi omerici, come l’Odissea e l’Iliade. Tra gli autori citati ci sono Atwood e Miller, che hanno rielaborato le storie e i personaggi delle opere antiche. Questa tendenza si manifesta in diverse narrazioni moderne, spesso adattate o reinterpretate, mentre nel frattempo un film di grande produzione diretto da Nolan sta arrivando al cinema.