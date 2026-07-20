Firenze, 20 luglio 2026 - Il silenzio della protesta. Era il 1962 quando nelle librerie di tutto il mondo usciva una delle opere fondative del movimento ecologista contemporaneo: si intitolava "Silent Spring", la scrittrice era la biologa Rachel Carson, e denunciava gli effetti dell'inquinamento dell'uomo sugli ecosistemi. Oggi, Michele Borzoni e Rocco Rorandelli non raccontano la nascita della coscienza ecologica e le battaglie di piazza di chi ne ha raccolto l'eredità, ma colgono il senso profondo di un movimento che nasce tra i giovani, interrogandone spinte emotive e motivazioni politiche. Mobilitazioni, assemblee, occupazioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Silent Springs, il viaggio tra i giovani ambientalisti di Borzoni e Rorandelli

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