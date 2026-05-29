Una squadra di studenti delle medie Manzoni di Vimercate ha vinto il concorso ‘Cem Esplora’, dedicato ai giovani ambientalisti. La competizione ha visto una serie di quiz, punti e lezioni sul tema della sostenibilità ambientale. Alla fine, i ragazzi hanno conquistato il primo posto, portando a casa il trofeo. L’evento ha coinvolto diverse scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi ambientali attraverso attività educative e competitive.

Una pioggia di quiz, punti e lezioni green. E alla fine sul gradino più alto del podio sale anche Vimercate. La 1ª A delle medie Manzoni ha vinto la seconda edizione di “ Cem Esplora “, il concorso digitale dedicato all’ educazione ambientale promosso dall’azienda pubblica che gestisce i rifiuti sul territorio. Insieme alla 3ª A della primaria Falcone e Borsellino di Pantigliate, gli studenti brianzoli si sono aggiudicati la sfida che quest’anno ha fatto registrare numeri record: 132 classi in gara, oltre 2.275 studenti coinvolti — circa 600 in più rispetto all’anno scorso — e ben 63.642 risposte fornite durante il gioco online. Per le due classi vincitrici arriverà un premio utile alla didattica: una lavagna interattiva smart, consegnata direttamente nelle scuole a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il concorso dei giovani ambientalisti ’Cem Esplora’ alle medie Manzoni

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