Il concorso dei giovani ambientalisti ’Cem Esplora’ alle medie Manzoni
Una squadra di studenti delle medie Manzoni di Vimercate ha vinto il concorso ‘Cem Esplora’, dedicato ai giovani ambientalisti. La competizione ha visto una serie di quiz, punti e lezioni sul tema della sostenibilità ambientale. Alla fine, i ragazzi hanno conquistato il primo posto, portando a casa il trofeo. L’evento ha coinvolto diverse scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi ambientali attraverso attività educative e competitive.
Una pioggia di quiz, punti e lezioni green. E alla fine sul gradino più alto del podio sale anche Vimercate. La 1ª A delle medie Manzoni ha vinto la seconda edizione di “ Cem Esplora “, il concorso digitale dedicato all’ educazione ambientale promosso dall’azienda pubblica che gestisce i rifiuti sul territorio. Insieme alla 3ª A della primaria Falcone e Borsellino di Pantigliate, gli studenti brianzoli si sono aggiudicati la sfida che quest’anno ha fatto registrare numeri record: 132 classi in gara, oltre 2.275 studenti coinvolti — circa 600 in più rispetto all’anno scorso — e ben 63.642 risposte fornite durante il gioco online. Per le due classi vincitrici arriverà un premio utile alla didattica: una lavagna interattiva smart, consegnata direttamente nelle scuole a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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