The silent square | silent party in piazza Lambrakis

Notizia in breve

In piazza Lambrakis si è svolto un silent party, con centinaia di partecipanti che ascoltavano musica tramite cuffie. L’evento ha portato un’atmosfera di festa silenziosa, senza altoparlanti tradizionali. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e senza incidenti. La musica è stata trasmessa in streaming, permettendo ai presenti di ballare senza disturbare l’ambiente circostante. Nessuna altra informazione disponibile sui dettagli organizzativi o sulle modalità di partecipazione.