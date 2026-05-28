The silent square | silent party in piazza Lambrakis
In piazza Lambrakis si è svolto un silent party, con centinaia di partecipanti che ascoltavano musica tramite cuffie. L’evento ha portato un’atmosfera di festa silenziosa, senza altoparlanti tradizionali. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e senza incidenti. La musica è stata trasmessa in streaming, permettendo ai presenti di ballare senza disturbare l’ambiente circostante. Nessuna altra informazione disponibile sui dettagli organizzativi o sulle modalità di partecipazione.
Una piazza, centinaia di persone, musica nelle cuffie e un’atmosfera tutta da vivere: arriva “The Silent Square” a Bologna. Sabato 6 giugno 2026, a partire dalle 18:00, Piazza Lambrakis si trasformerà in uno spazio di incontro, musica e condivisione con The Silent Square, l’evento gratuito che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Silent Square
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