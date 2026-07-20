Un incendio ha colpito l’impianto di potabilizzazione Fanaco nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, lasciando senza acqua circa 21 comuni. L’incendio ha causato l’intossicazione di diverse persone, secondo quanto riferito. Sono stati allertati i servizi di emergenza e le autorità stanno intervenendo sul luogo. Nessuna informazione è stata fornita ancora sul numero esatto di persone coinvolte o sulle cause dell’incendio.

Centinaia di persone sono rimaste senz'acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. "Siamo in piena emergenza. Abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave", è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Quali sono i Comuni rimasti senza acqua Già nella giornata di domenica diversi incendi erano divampati danneggiando colture, aziende e creando i primi problemi al potabilizzatore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sicilia, devastante incendio a Castronovo: 21 Comuni senz'acqua | Diverse persone intossicate

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