Nella notte, un incendio ha coinvolto l’ascensore esterno di un palazzo in via Inganni a Milano, provocando l’intossicazione lieve di 18 persone. Tutti sono stati trasportati in diversi ospedali della città. Non si registrano decessi o situazioni di grave gravità. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Milano – L’incendio di un ascensore esterno in una palazzo di via Inganni a Milano ha causato la scorsa notte l'intossicazione lieve di 18 persone che, comunque, sono state portate in vari ospedali del capoluogo lombardo. L'intervento dei vigili del fuoco, con quattro automezzi, si è verificato intorno all'una e sono state necessarie oltre due ore per domare le fiamme, dopo aver fatto sgomberare l’edificio. Sul posto sono intervenuti numerose ambulanze del 118 e i carabinieri. Le cause dell'incendio sono da verificare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, incendio nell’ascensore di un palazzo: 18 persone intossicate

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