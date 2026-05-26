Incendio in un ristorante | tre persone intossicate dal fumo

Tre persone sono state portate in ospedale dopo aver inalato fumo in un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in un ristorante di via Sardegna a Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno danneggiato parte dell’interno. Nessuna altra persona risulta coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Bologna per un incendio scoppiato all’interno di un ristorante in via Sardegna. Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state assistite dal personale del 118 intervenuto sul posto. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando dal locale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio ristorante ad Ariano: area sequestata, ecco la dinamica dei fatti

Notizie e thread social correlati

Terranuova Bracciolini: incendio nella notte in un appartamento. Tre persone intossicate dal fumoNella notte, alle 4, i Vigili del Fuoco di Arezzo, provenienti dal distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti a Terranuova Bracciolini per un...

Incendio nel garage, condominio invaso dal fumo: 15 persone intossicate, tre sono bambiniUn incendio scoppiato nel garage di un condominio di via Calcara a Cerea ha provocato l’intossicamento di 15 persone, tra cui tre bambini.

Temi più discussi: Crans-Montana, nel 2024 un incendio in altro locale dei Moretti: indagini in corso; Crans-Montana, la Procura indaga su un incendio in un altro locale dei Moretti; Crans-Montana, un altro incendio in un locale dei Moretti prima del Le Constellation: indagini sul precedente; Un incendio sospetto in un altro locale dei Moretti sotto la lente della giustizia.

I proprietari del ristorante Le Constellation, già al centro dell'inchiesta per la strage di Capodanno, sono ora oggetto di una nuova indagine per un incendio avvenuto nel 2024 in un altro loro locale. x.com

Incendio in un ristorante in via Nizza a Torino: rogo domato, otto intossicatiArticolo: Dopo il maxi incendio di Grugliasco l’assessore Bianco contro i curiosi che rallentavano i soccorsi: Incuranti del pericolo Articolo: Settimo Torinese, a fuoco l’alloggio di un anziano acc ... quotidianopiemontese.it

Incendio al ristorante: fumo dalle cucine, tre intossicatiMomenti di grande apprensione in via Sardegna a Bologna. All’ora di pranzo il rogo è divampato all'interno del locale partito dalla cappa. Massiccio intervento dei soccorsi ... ilrestodelcarlino.it

Mappa di una città fittizia nel Kent, Regno Unito, in uno stile semi-Google Maps reddit