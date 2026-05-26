Incendio in un ristorante | tre persone intossicate dal fumo

Da bolognatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre persone sono state portate in ospedale dopo aver inalato fumo in un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in un ristorante di via Sardegna a Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno danneggiato parte dell’interno. Nessuna altra persona risulta coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

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Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Bologna per un incendio scoppiato all’interno di un ristorante in via Sardegna. Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state assistite dal personale del 118 intervenuto sul posto. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando dal locale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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