Si tuffa in mare all’alba insieme agli amici e non riemerge | morto 44enne a Milano Marittima

Un uomo di 44 anni è deceduto questa mattina a Milano Marittima dopo essersi tuffato in mare con alcuni amici e non essere più riemerso. L’incidente è avvenuto all’alba sulla spiaggia della località balneare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile rianimarlo. La salma è stata recuperata e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Milano Marittima (Ravenna), 20 luglio 2026 – Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Milano Marittima, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare insieme ad alcuni amici. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, un gruppo composto da cinque ragazzi, tutti di origine straniera, sarebbe entrato in acqua attorno alle cinque del mattino. Poco dopo, la situazione sarebbe precipitata: uno dei componenti del gruppo, non vedendo riemergere l’amico o accorgendosi delle sue difficoltà, avrebbe lanciato l’allarme intorno alle 5.40. Il mare avrebbe poi sospinto il corpo dell’uomo verso la battigia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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