Si tuffa nel lago d' Iseo a Pisogne e non riemerge Chamekh Firas morto a 19 anni davanti agli amici

Da virgilio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni è morto nel lago d'Iseo a Pisogne dopo essersi tuffato con gli amici. Nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile rianimarlo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente ma non hanno potuto salvargli la vita. La vittima è rimasta sott'acqua e non è riemersa. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'incidente.

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Tragedia sul lago d’Iseo a Pisogne, in provincia di Brescia, dove Chamekh Firas, residente in Valle Camonica, è morto dopo essersi tuffato nelle acque del Sebino e non essere più riemerso. Inutili i soccorsi e le ricerche dei vigili del fuoco: il ragazzo di soli 19 anni è la prima vittima della stagione 2026 sul lago bresciano. Morto a 19 anni sul lago d’Iseo Doveva essere una domenica di relax e divertimento sulle rive del lago d’Iseo, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità dell’Alto Sebino. Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, un ragazzo di 19 anni, Chamekh Firas, è morto annegato nelle acque del lago dopo essersi tuffato davanti agli amici e a centinaia di persone presenti sul lungolago di Pisogne, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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