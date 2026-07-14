Si tuffa in mare a Sabaudia e non riemerge | 44enne morto annegato alla spiaggia della Bufalara

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 44 anni è morto annegato a Sabaudia, sulla spiaggia della Bufalara, dopo essersi tuffato in mare. Non ha più riemerso e le ricerche hanno confermato il decesso. È il secondo episodio mortale in due giorni nello stesso tratto di mare. Le cause dell’incidente potrebbero essere legate a un malore, ma non sono state ancora confermate ufficialmente. La salma è stata recuperata dalle forze dell’ordine.

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Due morti in due giorni al largo della spiaggia della Bufalara a Sabaudia. Un 44enne è stato trovato morto, annegato dopo un tuffo, forse a causa di un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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