Si tuffa in mare a Sabaudia e non riemerge | 44enne morto annegato alla spiaggia della Bufalara

Notizia in breve

Un uomo di 44 anni è morto annegato a Sabaudia, sulla spiaggia della Bufalara, dopo essersi tuffato in mare. Non ha più riemerso e le ricerche hanno confermato il decesso. È il secondo episodio mortale in due giorni nello stesso tratto di mare. Le cause dell’incidente potrebbero essere legate a un malore, ma non sono state ancora confermate ufficialmente. La salma è stata recuperata dalle forze dell’ordine.