Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Como dopo aver spogliato in strada una donna e poi insultato gli agenti intervenuti. La polizia lo ha accusato di resistenza, danneggiamento e deturpamento di beni. È stato anche multato per atti osceni in pubblico e per aver violato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Como – La polizia di Como, ieri mattina, ha denunciato i n stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni, nonché sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, un 41enne algerino. Intorno alle 12, gli equipaggi della squadra volante, sono intervenuti in via Juvara a seguito della segnalazione di un uomo che stava tenendo un comportamento molesto, denudandosi in strada in presenza di una donn a. Sul posto, gli agenti hanno subito individuato il 41enne, bloccato ed assicurato all'interno dell'autovettura di servizio, dove l'uomo ha dato in escandescenza cominciando a sferrare calci danneggiando l'auto di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si spoglia in strada davanti a una donna, poi insulta i poliziotti: denunciato

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