Insulta un ufficiale e poi i carabinieri | 37enne denunciato a Udine

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri di Udine per aver insultato un ufficiale e successivamente anche i militari intervenuti. La denuncia è arrivata dopo che il 37enne ha rivolto insulti a un ufficiale e poi ai carabinieri durante un intervento. La vicenda si è svolta nella provincia di Udine, dove i militari hanno formalizzato l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.

Un uomo di 37 anni, residente in provincia di Udine, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Udine per oltraggio a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 5 giugno in piazza Primo Maggio a Udine, dove è allestita la “cittadella della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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VA DAI CARABINIERI PER UNA DENUNCIA MA VIENE ARRESTATO ED ESPULSO.

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